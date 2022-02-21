День Захарии Серповидца: что нельзя делать 21 февраля

Православная церковь 21 февраля чтит память ветхозаветного пророка Захарии.

Кто такой Захарий Серповидец

О жизни святого известно немногое. Считается, что Захарий получил необычное прозвище из-за одного своего видения. Однажды ему привиделся летающий в воздухе свиток со словом Божьим, который отчего-то принял форму серпа. Предки верили, что Захария видел пророческие сновидения еще с юного возраста.

Захария написал свою пророческую книгу. Именно в ней он предсказал последние дни Христа: вход Спасителя в Иерусалим на осле, предательство за тридцать сребреников, затмение Солнца во время распятия.

Захарию называют одним из двенадцати малых пророков. Это авторы, которые написали свои библейские книги. Их труды были меньше по объему, чем книги четырех великих пророков (Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил), но также оказали больше влияние на христианский мир. В Новом завете есть более сорока отсылок к трудам Захарии и его пророчествам.

О чем молятся святому Захарию?

Захарий Серповидец жил во времена вавилонского гнета. Он утешал евреев, предсказывал, что скоро их гнет закончится. Поэтому христиане молятся Захарию о даровании надежды, утешении в скорби, а также просят о хорошем урожае.

Что можно делать 21 февраля

В священный праздник верующие стараются соблюдать однодневный пост. Христиане не едят молочные продукты, любые виды мяса и яйца. Работникам сельского хозяйства рекомендуется помолиться о хорошем урожае. Раньше в этот день крестьяне натачивали серпы — считалось, что это принесет им счастье и достаток.

Что нельзя делать 21 февраля

По традиции считается, что точить в этот день ножи, скальпели и другие колюще-режущие предметы (кроме серпов) нельзя. Именно поэтому любые хирургические операции, в том числе стоматологическое вмешательство, 21 февраля нежелательны. В частности, нельзя лечить и удалять зубы. Подобные операции старались переносить на другие даты.

Приметы 21 февраля

Собака катается по снегу — скоро будет совсем тепло;

Очень морозное утро — весна будет ранней;

Звери чересчур энергичны — резкое наступление похолодания;

Туман стелется по земле — выпадет много осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 22 февраля в Лаптев день.