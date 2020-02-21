О любви и верности сегодня высказалась Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации прокомментировала поправки в Конституцию, которыми предложено закрепить понятие о браке, как союзе мужчины и женщины.

«Наша страна многонациональная и многоконфессиональная. Но у всех народов брак — это союз мужчины и женщины. И мы бы очень хотели, чтобы вот этот фундамент нашего общества, он и в будущем никуда не исчез», — отметила сенатор.

Сейчас Валентина Матвиенко с официальным визитом в Намибии. Спикер Совета Федерации обсудила с руководством республики безвизовый режим и перспективы двусторонних отношений.

14 февраля Владимир Путин обсудил с рабочей группой поправки в Конституцию РФ. Тогда президент отдельно остановился на идее закрепления понятия традиционных ценностей в Конституции. И в первую очередь семейных.