Автоцистерна с реактивным топливом взорвалась в США — видео

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Марина Неруцких
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Инцидент произошел на одном из мостов города.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz; Twitter @ABC

Автоцистерна, перевозящая реактивное топливо, взорвалась в американском Индианаполисе. Инцидент произошел на одном из мостов самого населенного города штата Индиана. 

Видеокадры происшествия публикуют пользователи Twitter.

Как сообщает ABC News, водителя из горящей машины спасли оказавшиеся рядом свидетели ЧП. Он госпитализирован. О его состоянии ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ЧП в Киеве, где в промышленном районе сгорели девять заполненных бензовозов.

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