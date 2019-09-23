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  4. В промышленном районе Киева сгорели девять заполненных бензовозов

В промышленном районе Киева сгорели девять заполненных бензовозов

, 9:04 Эфирная новость 55

Зарево от пожара было видно издалека. Пламя охватило 500 квадратных метров.

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Фото, видео: censor.net.ua, 5-tv.ru

Мощный взрыв прогремел в промышленном районе Киева накануне вечером в воскресенье, 22 сентября. В результате загорелись девять автоцистерн с бензином и дизелем. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской обороны украинской столицы.

Пламя охватило 500 квадратных метров. На борьбу с огнем были брошены около сотни пожарных. Ликвидировать возгорание удалось только спустя два часа. Жертв и пострадавших, по последним данным, нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в подмосковном Жуковском. Во время тушения строительной бытовки сдетонировали баллоны с пропаном. 

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