В промышленном районе Киева сгорели девять заполненных бензовозов

Мощный взрыв прогремел в промышленном районе Киева накануне вечером в воскресенье, 22 сентября. В результате загорелись девять автоцистерн с бензином и дизелем. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской обороны украинской столицы.

Пламя охватило 500 квадратных метров. На борьбу с огнем были брошены около сотни пожарных. Ликвидировать возгорание удалось только спустя два часа. Жертв и пострадавших, по последним данным, нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в подмосковном Жуковском. Во время тушения строительной бытовки сдетонировали баллоны с пропаном.