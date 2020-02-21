Ровно 100 лет назад произошло событие, которое в корне изменило дальнейшее развитие нашей страны. Началось строительство Волховской гидроэлектростанции. Это первый объект в рамках грандиозного плана ГОЭЛРО — именно отсюда пошло электричество для лампочек Ильича.

Спустя век гидроэлектростанция все также бесперебойно дает электричество стране. Сейчас Волховская ГЭС — исторический памятник науки и техники. И это — признание заслуг.

Волховская ГЭС — первая сданная станция по плану ГОЭЛРО в 26-м году. Энергетического первенца строили в сложнейших условиях разрухи — лопаты, тачки, грязь, вода. Но то что удалось сделать — поражает. Станцию так и зовут — замок на воде. Чего стоят только огромные арочные окна. Но это не для красоты, а для экономии все того же электричества на освещении.

Подробнее в видеосюжете Максим Облендер.

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