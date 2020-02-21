Всеобщей электрификации России — 100 лет
Ровно 100 лет назад началось строительство Волховской гидроэлектростанции — первого объекта в рамках грандиозного плана ГОЭЛРО.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Ровно 100 лет назад произошло событие, которое в корне изменило дальнейшее развитие нашей страны. Началось строительство Волховской гидроэлектростанции. Это первый объект в рамках грандиозного плана ГОЭЛРО — именно отсюда пошло электричество для лампочек Ильича.
Спустя век гидроэлектростанция все также бесперебойно дает электричество стране. Сейчас Волховская ГЭС — исторический памятник науки и техники. И это — признание заслуг.
Волховская ГЭС — первая сданная станция по плану ГОЭЛРО в 26-м году. Энергетического первенца строили в сложнейших условиях разрухи — лопаты, тачки, грязь, вода. Но то что удалось сделать — поражает. Станцию так и зовут — замок на воде. Чего стоят только огромные арочные окна. Но это не для красоты, а для экономии все того же электричества на освещении.
Подробнее в видеосюжете Максим Облендер.
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