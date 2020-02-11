Край тысячи озер: в 2020-м исполняется 100 лет Республике Карелия

Край тысячи озер в этом году отмечает юбилей — ровно 100 лет назад на карте появилась Карелия. Кто однажды побывал в этих местах, вернется туда еще не раз. В красоту природы невозможно не влюбиться: леса, водопады, бурные реки и живописные озера. Зимой туристов тоже есть чем удивить — поездки на снегоходе и банане по льду, лыжные маршруты, рыбалка. Ну а самое популярное место среди отдыхающих — это парк «Рускеала». Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте поехала на место, чтобы понять, почему люди выбирают именно карельский зимний отдых.

В этом году отель «Точка на карте» стал финалистом престижной международной премии. За активное развитие туризма в Карелии. Экологического, экскурсионного, событийного и спортивного, если не сказать, экстремального.

Такие приключения — словно инъекция адреналина для городских жителей. Центр отдыха «Терра Нордика» гарантирует каждому посетителю уникальные впечатления. Опытные инструкторы разработали множество маршрутов. Но гости могут предложить и собственный план поездки.

«Один из самых видовых маршрутов — это Ладожское озеро. При хороших зимах мы открываем — по Ладожским шхерам, далее — острова вплоть до острова Валаам — это тоже возможно, но при идеальных погодных условиях», — рассказал руководитель центра активного отдыха «Терра Нордика» Иван Анненков.

По льду Ладожского озера на снегоходе можно добраться и до знаменитых мраморных карьеров. В этом году горный парк «Рускеала» отмечает 15-летие. За годы работы он превратился в современный комплекс. 350 тысяч человек побывали здесь в 2019-м. «Рускеала» — самый посещаемый в Карелии туристический объект.

«У нас появился новый маршрут — это ретропоезд. Железная дорога запустила из Санкт-Петербурга паровоз „Ласточка“. В Сортавале они меняются, и из Сортавала в „Рускеала“ привозят гостей на ретропоезде», — рассказала управляющая горным парком «Рускеала» Елена Левина.

Реки и озера, лес — карельская природа — стали доступнее после запуска поездов «Ласточка» и строительства новой скоростной трассы для автомобилей. В прошлом году — более двух миллионов туристов побывали в Карелии. Одно из самых популярных мест — Дача Густава Винтера — уникальный памятник культуры и одновременно современный парк-отель.

«Была основная задача: все современные здания должны быть построены так, чтобы они максимально растворялись, не довлели над окружающей природой. Даже цветовые решения наших современных зданий обусловлены этой задачей», — отметила директор парк-отеля «Дача Винтера» Виктория Вохмина.

Доктор Винтер увлекался ландшафтным дизайном, собирал дендропарк. На даче Винтера любил гостить Рерих. Сегодня атмосфера по-прежнему располагает к медитативным прогулкам вдоль побережья, а зимние пейзажи отражаются в панорамных окнах комплекса.

«Это место, наверное, обладает определенной магией, которое притягивает и пополняет энергетические запасы. Это то, о чем говорят практически все люди, побывавшие на территории парк-отеля „Дача Винтера“, что они получили мощный энергетический заряд», — сообщила директор парк-отеля «Дача Винтера» Виктория Вохмина.

Номерной фонд парк-отеля — это гостиница, апартаменты и комфортабельные коттеджи. Есть площадки для барбекю и баня, стоящая прямо на берегу Ладожского озера. На территории «дачи Винтера» работает веревочный парк «Тарулинна» — если вдруг захотелось острых ощущений.

По веревочным лестницам в сопровождении опытного инструктора можно подняться вверх на 16 метров. И получить не только хороший заряд адреналина, но и открыть для себя всю красоту суровой карельской природы. Среди сосен и скал специалисты разработали три уникальных маршрута общей протяженностью более семисот метров.

В 2020-м Карелия отмечает столетие с момента образования. Сейчас республика — популярнейшее туристическое направление, а ее зимние курорты — сочетание суровой природы и изысканного стиля — дарят незабываемый отдых.