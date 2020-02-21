Фото: фура раздавила легковушку под Петербургом — есть погибшие
Смертельное ДТП произошло на Ленинградском шоссе возле деревни Новое Девяткино.
Фото: ВКонтакте @spb_today
Два человека погибли в смертельном ДТП в Ленинградской области. Информация об аварии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы сообщают, что дорожная трагедия разыгралась на Ленинградском шоссе возле деревни Новое Девяткино. По неустановленной причине иномарка столкнулась с большегрузом. Погибли два человека.
Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.
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