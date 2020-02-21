Фото: фура раздавила легковушку под Петербургом — есть погибшие

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Марина Неруцких
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Смертельное ДТП произошло на Ленинградском шоссе возле деревни Новое Девяткино.

Фото: ВКонтакте @spb_today

Два человека погибли в смертельном ДТП в Ленинградской области. Информация об аварии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что дорожная трагедия разыгралась на Ленинградском шоссе возле деревни Новое Девяткино. По неустановленной причине иномарка столкнулась с большегрузом. Погибли два человека.

Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

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