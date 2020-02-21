Российские мужчины назвали желательный возраст для вступления в брак
Представители сильного пола рассказали, когда и на каких условиях они готовы идти в ЗАГС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Rosseforp, Martin Dr. Baumgärtner, imagebroker/Michaela Begsteiger, Anton Luhr, CHROMORANGE / Bilderbox
Росстат выяснил у российских мужчин их отношение и готовность к браку, передает «Российская газета». Как оказалось, более половины респондентов считают законное оформление отношений обязательным условием счастливой семейной жизни. Треть из них считают свадьбу желательным событием. И лишь десятая доля опрошенных не собирается идти в ЗАГС.
Средний возраст вступления мужчин в брак — 27 лет. К 30 подавляющее их большинство уже женаты или разведены. Но прежде чем идти под венец, нужно пожить с возлюбленной, уверены 43,6% участников опроса.
Однако совместный быт вскоре отбивает желание жениться у большинства живущих в незарегистрированном браке. 40% опрошенных не готовы к такому шагу, если их партнерша не забеременеет. А 33% не решатся на это и после рождения ребенка.
Половина мужчин желает завезти двоих детей, а 20% — троих. Те же, кто заранее отказывается от большой семьи, объясняют такое решение материальными трудностями, неуверенностью в завтрашнем дне и жилищными проблемами.
Ранее 5-tv.ru писал, что ученые признали третий по счету брак самым удачным.
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