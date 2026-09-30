Появились кадры с раненым пилотом самолета Flydubai

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 114 0

Летчик пострадал в драке со своим напарником, который пытался отправить воздушное судно в пике.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Одного из пилотов самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai ранили ножом. Кадры с пострадавшим летчиком опубликовал израильский новостной Telegram-канал Yediotnews25.

На видео видно, что пилот потерял большое количество крови. Первую помощь ему попытались оказать еще на борту. Надели кислородную маску, просили не терять сознание и пытались остановить кровь.

Один из пилотов рейса Дубай — Тель-Авив после набора высоты в десять тысяч метров резко отправил самолет в пике. В результате борт оказался на высоте 4,5 тысячи метров. По одной из версий, он пытался совершить суицид и вместе с собой унести еще почти две сотни жизней.

Его коллега пытался предотвратить крушение. Завязалась драка, в которой капитана корабля ранили ножом. По информации израильских СМИ, пострадавший мужчина скончался.

Во время инцидента самолет подал два сигнала бедствия: 7700 — оповещает о чрезвычайных ситуациях, а второй 7500 — международный сигнал, указывающий на возможный захват рейса.

В самолете находилось около 180 пассажиров, в том числе 27 несовершеннолетних.

Благодаря помощи других пилотов, оказавшихся на борту, самолет удалось посадить в аэропорту Саудовской Аравии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Генеральном консульстве России в Дубае опровергли информацию о том, что один из пилотов самолета Boeing 737 был гражданином России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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