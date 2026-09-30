«Нам нужна помощь»: пассажир Flydubai записал видео после попытки захвата самолета

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 97 0

Очевидец сообщил, что нападавших удалось обезвредить.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Пассажир Flydubai записал видео после попытки захвата самолета

Пассажир Boeing 737 авиакомпании Flydubai записал на видео первые минуты после инцидента на борту. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Нам нужна помощь», — заявил мужчина.

Мужчина также заявил, что пассажирам удалось взять ситуацию под контроль.

«Мы сейчас находимся на борту самолета, который подвергся попытке захвата. Нам удалось обезвредить нападавших, мы готовимся к посадке», — рассказал очевидец, уточнив, что приземлится самолет в Табуке, где-то в районе Саудовской Аравии.

«Место нам незнакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы, помощь нужна только пилоту», — также добавил он.

Согласно сведениям, обнародованным 12-м израильским телеканалом, на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai, совершившего вынужденную посадку в Саудовской Аравии, находилась дополнительная смена летчиков, одетых в гражданское. Ранее указывалось, что борт подал сигнал 7700, а затем — код 7500, который применяется при угрозе возможного захвата. По информации 12-го израильского телеканала, связь с экипажем временно прерывалась.

Во время полета Boeing 737 за считанные секунды потерял примерно половину высоты — это следует из данных Flightradar. Лайнер просел приблизительно с 9 000 до 4 500 метров, а скорость доходила до 930 км/ч. При подобных перегрузках воздушное судно теоретически могло разрушиться прямо в воздухе.

Позже выяснилось: во время рейса из Дубая в Тель-Авив между членами экипажа вспыхнул конфликт. Согласно предварительным данным, один из пилотов мог перевести самолет в резкое снижение с высоты около девяти километров.

Boeing 737 следовал маршрутом Дубай — Тель-Авив. Самолет совершил вынужденную посадку на территории Саудовской Аравии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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