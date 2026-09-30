«Нам нужна помощь»: пассажир Flydubai записал видео после попытки захвата самолета

Пассажир Flydubai записал видео после попытки захвата самолета

Пассажир Boeing 737 авиакомпании Flydubai записал на видео первые минуты после инцидента на борту. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Нам нужна помощь», — заявил мужчина.

Мужчина также заявил, что пассажирам удалось взять ситуацию под контроль.

«Мы сейчас находимся на борту самолета, который подвергся попытке захвата. Нам удалось обезвредить нападавших, мы готовимся к посадке», — рассказал очевидец, уточнив, что приземлится самолет в Табуке, где-то в районе Саудовской Аравии.

«Место нам незнакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы, помощь нужна только пилоту», — также добавил он.

Согласно сведениям, обнародованным 12-м израильским телеканалом, на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai, совершившего вынужденную посадку в Саудовской Аравии, находилась дополнительная смена летчиков, одетых в гражданское. Ранее указывалось, что борт подал сигнал 7700, а затем — код 7500, который применяется при угрозе возможного захвата. По информации 12-го израильского телеканала, связь с экипажем временно прерывалась.

Во время полета Boeing 737 за считанные секунды потерял примерно половину высоты — это следует из данных Flightradar. Лайнер просел приблизительно с 9 000 до 4 500 метров, а скорость доходила до 930 км/ч. При подобных перегрузках воздушное судно теоретически могло разрушиться прямо в воздухе.

Позже выяснилось: во время рейса из Дубая в Тель-Авив между членами экипажа вспыхнул конфликт. Согласно предварительным данным, один из пилотов мог перевести самолет в резкое снижение с высоты около девяти километров.

Boeing 737 следовал маршрутом Дубай — Тель-Авив. Самолет совершил вынужденную посадку на территории Саудовской Аравии.

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