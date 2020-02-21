Под Липецком два мальчика утонули в пруду

Два мальчика утонули в пруду в селе Грачевка Усманского района Липецкой области. Как сообщают местные СМИ, тревогу забил местный житель, который ночью 21 февраля обнаружил на берегу водоема детские вещи.

Прибывшие на место происшествия спасатели на протяжении нескольких часов вели поисковые работы. В результате были обнаружены тела двух погибших детей — десяти и семи лет.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагедии.