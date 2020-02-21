Вооруженные бандиты ограбили отделение почты в Нижнем Новгороде

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Василий Заика
Эксклюзив 31

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Вооруженные травматическим пистолетом бандиты ограбили отделение почты в Нижнем Новгороде. Как стало известно 5-tv.ru, добычей злоумышленников стали сумки с деньгами, предназначавшимися для выплаты пенсии.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Сумма причиненного ущерба уточняется. Идет розыск преступников. Стражи порядка обнаружили брошенный автомобиль, на котором, предположительно, передвигались подозреваемые. Другие подробности выясняются.

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