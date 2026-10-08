Конфронтационный курс Европейского союза в отношениях с Россией лишь обострит трудности государств — членов объединения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Но еще раз хочу сказать, что путь конфронтации с Россией лишь усугубит положение стран Европейского союза и ЕС в целом», — подчеркнула она.

По словам дипломата, Брюссель изначально подчинился давлению Вашингтона, а затем уже по инерции взял направление на жесткое противостояние с Москвой. Под антироссийскую риторику европейские власти подстраивают широкомасштабные военные приготовления, наращивают поддержку киевского режима и вводят санкции против граждан и организаций РФ.

Она считает, что такой подход не даст ЕС возможности решить актуальные проблемы, а только усилит как исторические, так и искусственно созданные внутренние вызовы.

Представитель МИД РФ полагает, что население и бизнес Европы уже сполна ощущают последствия этой политики, проводимой новыми руководителями европейской дипломатии.

Ранее руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что существует риск втягивания Германии в потенциальное вооруженное противостояние с Россией. Однако Йегер признал, что у немецкой разведки нет данных о подготовке Россией нападения на Германию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сайте бундестага опубликовано заявление депутата от «Альтернативы для Германии» Маркуса Фронмайера — он обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в направлении Украине миллиардов евро, тогда как эти средства следовало бы использовать для нужд граждан Германии.

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