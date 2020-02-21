Клиническая любовь! Зачем бывшая жена Ромы Жукова хочет положить певца в наркологию?

Бывшая жена Ромы Жукова хочет положить певца в наркологическую клинику. Почему Елена решила пойти на такой шаг? За чей счет она намерена лечить экс-супруга — на его гонорары или на свои собственные сбережения? И что по этому поводу думает сам музыкант? Ответы узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Ему стыдно признаться, что он душевно болен», — говорит бывшая жена Ромы Жукова Елена.

Жукова уверена: ее бывшему мужу нужна помощь психиатра-нарколога. С Романом они друг другу не чужие, поэтому Елена приехала в клинику договориться о лечении артиста.

«Я переживаю за душевное состояние своего бывшего мужа. Каждый день слежки, знает о каждом моем шаге, о шаге моих детей. Он, когда приходит домой, начинает постоянно искать зацепки: мол дети, я не верю, что ваша мама оплачивает вам занятия. Какое-то недоверие ко мне», — говорит Елена.

Пристальное внимание со стороны Жукова — не единственное, что беспокоит Елену. Женщина предполагает — у певца проблемы с алкоголем. Потому и устроил недавно дебош в аэропорту города Нерюнгри.

«Четыре года назад такая же была ситуация. Тогда у нас отношения были узаконены. Тогда я думала: ладно, как-нибудь смиримся, сейчас его в клинику положу, будем лечить. Он пообещал больше не пить, быть преданным, заниматься фитнесом. В итоге опять начинается посмотрите, что», — рассказывает Елена Жукова.

Артист заявляет: скандал в аэропорту случился от того, что полицейский не предъявил удостоверение — алкоголь здесь ни при чем:

«Мы поехали в наркологический диспансер и там показало 0,43 промилле. Это полтора бокала вина. Во Франции можно садиться за руль. Это отметает ложные утверждения, что я три часа назад я был в каком-то скотском состоянии».

Для Елены эти аргументы звучат неубедительно.

«Год наблюдаю за его поступками, его поведением и вижу, что ему нужна помощь», — считает бывшая супруга певца.

Такая забота о бывшем муже тронула доктора.

«Возможно, у вас какие-то чувства сохранились по отношению к нему?» — предполагает врач.

«Он все-таки отец моих детей», — отвечает Елена.

Многодетный папа все-таки звезда. Поэтому для Елены важно, чтобы условия у экс-супруга в клинике были самыми лучшими.

Доктор обещает, что при желании можно и диван поставить, и обстановку поменять. Холодильник и телевизор — тоже пожалуйста! Повар даже может приносить питание.

Фактически курорт! Но согласится ли сам Роман? Елена решила выяснить по телефону:

«Замечательная палата, домашние условия. Прям то, что нужно. Давай тебя на лечение в клинику положим. Это будет лучший вариант во благо детей»

Роман поры не оценил:

«Серьезно? А давай мы тебя лучше положим!»

Но Елена настаивает на своем:

«Давай вместе ляжем, хочешь?»

«Серьезно? Может мне с тобой еще лечь рядом вместе?»

«Ну рядом не надо!»

«Ты насчет моего психического здоровья не переживай, пожалуйста»

«Я переживаю за дебош, который недавно ты вытворил, переживаю за детей своих, за себя».

«Ты сначала дождись результатов расследования, которое идет, потом выводы делай».

Но Елена настроена решительно. Она уже оплатила музыканту лечение.

«Благодаря моим знакомым, нашли денежку, полгода копили нужную сумму, которая нужна для клиники», — рассказывает бывшая жена Романа Жукова.

Стоимость пребывания в стационаре начинается от семи тысяч рублей в день. Но Жуков не хочет в клинику. Чтобы сэкономить средства экс-супруги, даже анализы сдал.

«Прошли тест на предмет употребления наркотиков и психотропных веществ. Результаты нулевые: ни наркоман, ни алкоголик, ни психопат», — рассказывает адвокат Ромы Жукова Эдуард Демидов

Пока палата простаивает, певец и его молодая возлюбленная путешествуют по Европе.

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