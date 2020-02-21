Джонни-монстр! За что Депп бил бывшую жену и бил ли вообще?

За что Джонни Депп требует со своей бывшей жены Эмбер Хёрд 50 миллионов долларов? Правда ли что актер избивал ее? Почему экс-возлюбленная Деппа отрезала ему палец? И кто в этой актерской паре действительно оказался жертвой? Вся тайны узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В 2015 году Джонни Депп женился на молодой актрисе Эмбер Хёрд. Их роман начался в лучших традициях Голливуда — на съемочной площадке. Хотя актер был несвободен — на тот момент Депп уже четырнадцать лет состоял в гражданском браке с французской актрисой и певицей Ванессой Паради. Но предпочел ей новую любовь — Эмбер, которая младше его на 23 года.

«Очень важно получать какие-то эмоции от окружающей его действительности. Вполне возможно, что это связано с усталостью в отношениях», — анализирует ситуацию психолог Наталия Эль.

Однако, брак продлился недолго: спустя 15 месяцев Хёрд подала на развод. Причиной расставания она указала «неразрешимые противоречия». Но позже призналась — Депп регулярно избивал ее: хватал за волосы, бросал на пол, а однажды и вовсе разбил ей лицо мобильным телефоном.

«Джонни ударил меня, и он бил меня жестко и регулярно», — рассказывает Эмбер.

В своем Instagram актриса пишет:

«Когда он употреблял, я волновалась за нас обоих. Он становился совсем другим человеком, одержимым и жестоким. Мы называли эту версию Джонни «монстром“»

Заявлением о разводе Эмбер не ограничилась. Она обратилась в суд с исковым требованием: запретить бывшему мужу даже приближаться к ней. А также, чтобы он через суд выплатил ей 20 миллионов долларов компенсации за моральные и физические страдания, отдал пентхаус, автомобиль премиум-класса и перечислял по 50 тысяч долларов в качестве ежемесячного содержания.

«То, что она заявила, в целом по законам Калифорнии, если бы она была ангелом воплоти, получить бы она смогла», — считает адвокат Екатерина Духина.

Полиция Лос-Анджелеса провела расследование. И не нашли никаких доказательств рукоприкладства и насилия со стороны Деппа. Так, может, эту историю с избиениями придумала Эмбер? Но для чего? Неужели ее интересуют только деньги?

Адвокат Джонни Деппа с уверенностью заявляет, что подобные обвинения — это еще и способ привлечения внимания:

«Вопиющая попытка продлить ее пятнадцать минут славы».

«Если бы эта ситуация происходила бы в России, мы могли бы с вами с уверенностью заявить, о том, что Эмбер, вне зависимости от того, кто из них буянил, получила бы одну вторую от всего имущества», — считает адвокат Духина.

На защиту обвиняемого встали и его бывшие женщины: экс-возлюбленная Вайнона Райдер, и гражданская жена Ванесса Паради.

«За годы, которые я была вместе с Джонни, он никогда не поднимал на меня руку, не допускал физического насилия. То, в чем его обвиняют, совершено не похоже на того человека, с которым меня связывали 14 замечательных лет жизни», — отметила Ванесса.

Сам Джонни Депп сначала никак не комментировал действия экс-супруги, но после очередных обвинений отмалчиваться не стал.

«Это больно. Но причинять боль тому, кого любишь? Как какой-то хулиган? Нет, я не делал этого, это даже не похоже на меня», — заявил актер.

Депп подал встречный иск против бывшей жены, где неожиданно обвинил саму Эмбер Хёрд в нанесении ему тяжких телесных повреждений, в частности, например, что она отрезала ему палец осколком стекла.

Одним фото увечья актер не ограничился. Он также предоставил суду аудиозапись телефонного разговора, где слышно, как актриса признается: она неоднократно нападала на бывшего мужа.

«Я начала драку. Я била тебя, не знаю, каким именно было движение моей руки. Ты в порядке, я тебе не навредила. Я тебя ударила, но не кулаком», — слышны на записи слова Эмбер.

На аудиозаписи Депп пытается объяснить Хёрд, что им необходимо остановить эту войну. Актер боится последствий:

«Я больше не могу терпеть физического насилия между нами… Если мы продолжим, это чертовски плохо кончится. Я напуган до смерти, мы в чертовой сцене преступления».

«Если брать статистику, то женского насилия гораздо больше, чем мужского. Почему это не распространено, и мы об этом не слышим? Потому что мужчины считают это стыдным», — отмечает психолог Наталия Эль.

Но Эмбер, похоже, мир не нужен:

«Я не могу обещать тебе, что больше не применю физического насилия снова. Боже, я иногда так бешусь, что схожу с ума!»

«Если женщина проявляет агрессию по отношению к мужчине, мы почему-то на это закрываем глаза, потому что как у нас говорится: вот, довел… Как бы это не проявлялось, со стороны мужчины, эмоционально, но в любом случае это наносит его психике такой же урон», — говорить Эль.

Теперь актер требует с бывшей жены компенсацию в 50 миллионов долларов — за фальшивые обвинения и испорченную деловую репутацию.

Война между экс-супругами закончится не скоро, Деппа и Эмбер ждут многочисленные суды.

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