Спасатели освободили баклана из ледяного плена в Петербурге

В одном из парков Петербурга провели необычную спасательную операцию — вызволяли баклана, крыло которого вмерзло в лед водоема.

Сотруднику МЧС в специальной экипировке пришлось приближаться к птице ползком. В это время коллеги держали страховочный трос. К счастью, спасателю удалось освободить баклана из ледяной ловушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Красноярском крае полицейские спасли выбежавшую на трассу косулю. Автоинспекторы приняли решение остановить движение, чтобы поймать косулю. На кадрах видно, что полицейские на руках перенесли животное на обочину, после чего косуля убежала в лес.