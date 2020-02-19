В Красноярском крае полицейские спасли выбежавшую на трассу косулю
Испуганное животное металось по проезжей части, рискуя оказаться под колесами автомобилей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
Необычную спецоперацию провели сотрудники дорожной полиции в Красноярском крае. Они спасли косулю, которая выбежала на оживленную трассу. Испуганное животное металось по проезжей части и не могло перебраться через ограждение, рискуя оказаться под колесами автомобилей. Автоинспекторы приняли решение остановить движение, чтобы поймать косулю.
Спецоперация попала на видеорегистратор. На кадрах видно, что полицейские на руках перенесли животное на обочину, после чего косуля убежала в лес.
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