Юлия Высоцкая вышла на прогулку в дутой куртке и массивных ботинках

Актриса театра и кино Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок с прогулки. Супруга знаменитого режиссера Андрея Кончаловского позирует у входа в необычную лавку в черной лаковой дутой куртке по фигуре, длинной, до пола, узкой юбке в косую полоску и массивных черных ботинках на плоской подошве.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Как отмечает Teleprogramma.pro, сама Юлия говорила в одном из интервью, что муж, который старше нее на 35 лет, оказал огромное влияние на ее мировоззрение, и именно благодаря ему актриса предпочитает естественность во всем. Так, в обычной жизни Высоцкую редко можно увидеть с макияжем — по ее словам, муж любит «умытые лица».

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в одной из статей однажды прокомментировал гардероб и стиль супруги Кончаловского. По его наблюдениям, актриса предпочитает монохромную цветовую грамму: оттенки бежевого, белого, черного и серого. При этом цвет своих нарядов она, как правило, координирует с цветом костюма мужа. Юлия любит обнажать руки и предпочитает минимальное количество украшений.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, 46-летняя Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть.