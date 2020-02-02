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Юлия Высоцкая поделилась своим главным страхом

, 16:22 | Мия Субботина 84

Артистка откровенно высказалась о стандартах красоты и привлекательности женщин.

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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Актриса Юлия Высоцкая в своем YouTube-шоу «Мне это нравится!» призналась, что боится стареть. 46-летняя звезда пояснила, что переживания по поводу возраста не обошли ее стороной.

«У нас у всех мозги промыты, что мы должны быть молодыми вечно. Была недавно у одного доктора, у гомеопата. Он спросил: „Чего вы боитесь?“. Я называла какие-то вещи… а потом сказала: „Я боюсь стареть!“» — рассказала знаменитость.

Супруга Андрея Кончаловского отметила, что она по-хорошему завидует европейским женщинам, которые к своим годам относятся гораздо легче.

«Я завидую в этом смысле европейским женщинам. Больше всего — француженкам и итальянкам, потому что они при этом умудряются оставаться привлекательными», — заявила телеведущая.

По словам Юлии, российские женщины боятся потерять свою привлекательность, потому что она дает им определенные преимущества и чувство социальной безопасности.

«Если ты молода — тебе открыты все дороги. Но чем старше ты становишься, тем сложнее тебе жить», — посетовала актриса.

Юлия Высоцкая больше 20 лет замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Несмотря на большую разницу в возрасте супруги крайне органично смотрятся вместе и не скрывают своих чувств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Высоцкая высказалась о браке с Кончаловским.

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