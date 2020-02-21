В Саратове произошла стрельба в кафе. Есть пострадавший
Инцидент произошел днем 21 февраля на Свинцовой улице.
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Фото, видео: Instagram @chp_saratov
Стрельба произошла в кафе в центре Саратова. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел днем 21 февраля на Свинцовой улице.
Известно, что в результате инцидента пострадал мужчина. Он вышел на улицу из заведения и попросил прохожих вызвать скорую помощь.
Правоохранительные органы проводят проверку. На месте происшествия работают следователи.
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