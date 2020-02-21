В Саратове произошла стрельба в кафе. Есть пострадавший

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Василий Заика
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Инцидент произошел днем 21 февраля на Свинцовой улице.

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Фото, видео: Instagram @chp_saratov

Стрельба произошла в кафе в центре Саратова. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел днем 21 февраля на Свинцовой улице.

Instagram @chp_saratov

Известно, что в результате инцидента пострадал мужчина. Он вышел на улицу из заведения и попросил прохожих вызвать скорую помощь.

Правоохранительные органы проводят проверку. На месте происшествия работают следователи.

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