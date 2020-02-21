Титулованная российская фигуристка Алина Загитова продолжает делиться с поклонниками по всему миру фото своих тренировок. На этот раз она продемонстрировала возможности своей гибкости и растяжки.

На одном из снимков, которые 17-летняя девушка разместила в Instagram, она стоит на полу с поднятой вверх практически вертикально ногой. Однако на всех фото у Алины спокойное одухотворенное лицо, либо улыбка.

Instagram @azagitova

Фанаты спортсменки пришли в восторг от ее физической формы, и на разных языках оставили в комментариях комплименты.

«Очаровательна как всегда!» — написал один из них.

«Приятно видеть вас в таком прекрасном настроении», — добавил второй.

«Леди Совершенство! Какая грация», — отметил третий.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Также в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В 2019 году Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей — на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

В конце прошлого года фигуристка заявила, что приостанавливает карьеру, а именно не выступит на чемпионате России, тем самым закрыв себе путь на первенство Европы и мира, напоминает Дни.ру.

При этом Алина Загитова уверена: последнее слово в фигурном катании она еще не сказала. В начале января она участвовала в шоу Татьяны Навки и теперь поддерживает форму для новых побед.