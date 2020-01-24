Растяжка Алины Загитовой ободрила подписчиков ее страницы в Instagram. Фигуристка написала, что тренировки идут полным ходом и в доказательство хорошей формы продемонстрировала безупречный шпагат.

В конце 2019 году олимпийская чемпионка заявила, что приостанавливает карьеру. Спортсменка заявила, что не выступит на чемпионате России, чем закрыла себе путь на первенство Европы и мира.

Instagram @azagitova

При этом Загитова уверена: последнее слово в фигурном катании она еще не сказала. В начале января Алина участвовала в шоу Татьяны Навки и теперь поддерживает форму для новых побед. Некоторые эксперты полагают, что Загитовой будет нелегко вернуться на прежний уровень. Но поклонники не теряют надежды на ее успех. Фото со шпагатом в микроблоге девушки собрало 77 тысяч «лайков» за десять часов.

«Умничка! Твоя улыбка согревает душу!»

«Прекрасна! Божественна!»

«Космос, а не растяжка! Меня бы после такого шпагата собирали бы пару месяцев»;

«Так радостно, когда Алина выкладывает что-нибудь. Прямо сияешь, настроение хорошее, всех любишь! Вот такая она — милая Алинка», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Алина Загитова показала, как выглядела в младенчестве.