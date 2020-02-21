«Казаки не сдаются»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице

Известная ведущая программ о здоровье Елена Малышева навестила в московской Боткинской больнице своего коллегу Дмитрия Диброва. Он был госпитализирован 17 февраля после того, как потерял сознание на премьере в столичном кинотеатре «Октябрь».

«Навестила больного. Выглядит хорошо. На столе — ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице!» — написала в своем Instagram Малышева, опубликовав совместное фото с Дибровым, держащим в руках музыкальный инструмент.

Она также добавила, что больным Дмитрий не выглядит, однако «поклялся бросить курить». Он также собирается написать в больнице книгу и разучить что-то новое на банджо.

«Как же здорово было поговорить с прекрасным Дмитрием Дибровым. В тишине больничной палаты. Нажав на паузу в бешенном ритме жизни. Какой же прекрасный он собеседник! А какой мужчина!» — восхищается Малышева, и завершает свой пост лозунгом «Казаки не сдаются».

Эту же фотографию выложил в своем аккаунте и сам Дибров.

«Вот такое у нас в Боткинской течение болезни! Под наблюдением профессора кардиологии Е. В. Малышевой», — написал он.

Instagram @dibrovdmitry

Обеспокоенные поклонники телеведущего наперебой желают ему скорейшего выздоровления.

«Да это организм вам просто сказал: „Остановись, чувак! Займись любимым делом! Кайфони“. Все остальное подождет! Здоровья вам!»

«Дмитрий Александрович выздоравливайте, пожалуйста, побыстрее. Вам привет из солнечного Ростова-на-Дону!»

«Здоровья вам, набирайтесь сил, и будьте сильным!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал снятое камерой наблюдения видео, на котором потерявшему сознание Дмитрию Диброву оказывают помощь до приезда медиков. Позже он рассказал, что с ним ничего страшного, но он останется в больнице до вторника, чтобы пройти обследование.