«Казаки не сдаются»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице
Известный телеведущий был госпитализирован после того, как упал в обморок в столичном кинотеатре.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @dibrovdmitry
Известная ведущая программ о здоровье Елена Малышева навестила в московской Боткинской больнице своего коллегу Дмитрия Диброва. Он был госпитализирован 17 февраля после того, как потерял сознание на премьере в столичном кинотеатре «Октябрь».
«Навестила больного. Выглядит хорошо. На столе — ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице!» — написала в своем Instagram Малышева, опубликовав совместное фото с Дибровым, держащим в руках музыкальный инструмент.
Она также добавила, что больным Дмитрий не выглядит, однако «поклялся бросить курить». Он также собирается написать в больнице книгу и разучить что-то новое на банджо.
«Как же здорово было поговорить с прекрасным Дмитрием Дибровым. В тишине больничной палаты. Нажав на паузу в бешенном ритме жизни. Какой же прекрасный он собеседник! А какой мужчина!» — восхищается Малышева, и завершает свой пост лозунгом «Казаки не сдаются».
Эту же фотографию выложил в своем аккаунте и сам Дибров.
«Вот такое у нас в Боткинской течение болезни! Под наблюдением профессора кардиологии Е. В. Малышевой», — написал он.
Обеспокоенные поклонники телеведущего наперебой желают ему скорейшего выздоровления.
«Да это организм вам просто сказал: „Остановись, чувак! Займись любимым делом! Кайфони“. Все остальное подождет! Здоровья вам!»
«Дмитрий Александрович выздоравливайте, пожалуйста, побыстрее. Вам привет из солнечного Ростова-на-Дону!»
«Здоровья вам, набирайтесь сил, и будьте сильным!» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru публиковал снятое камерой наблюдения видео, на котором потерявшему сознание Дмитрию Диброву оказывают помощь до приезда медиков. Позже он рассказал, что с ним ничего страшного, но он останется в больнице до вторника, чтобы пройти обследование.
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