Полиция задержала президента Федерации хоккея Москвы Менделеева

Президента Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева задержали правоохранители. По предварительной информации, это связано с некими финансовыми махинациями, но не со спортом. Мужчина подозревается в преднамеренном банкротстве «Инвестбанка» с суммой ущерба в три миллиарда рублей, передает ТАСС.

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения Менделееву и трем другим предполагаемым соучастникам преступления — В. Гезину, Г. Юсуфову и С. Зайцеву.

В отношении Менделеева и Зайцева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля. Остальные отправлены под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru передавал, что пострадавшие от застройщиков члены ЖСК получат право на компенсацию.