В башне Москва-сити произошло обрушение части стеклянной наружной стены

В башне Москва-сити произошло частичное обрушение стеклянной наружной стены. По предварительной информации, выбило стекла на 30-м этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21 произошло обрушение части стекла одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты. Предварительно, стекло обрушилось на 30 этаже», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, в настоящее время производится эвакуация близстоящего автотранспорта. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет. Причины обрушения выясняются.