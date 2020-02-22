Жители бразильского города Форталеза сыграли в футбол со своим погибшим другом. Его тело во время матча лежало в гробу. Процесс игры молодые люди сняли на видео и выложили ролик в соцсети.

На кадрах видно лежащий перед воротами гроб. Нападающий пинает в него мяч, после чего тот отскакивает прямо в ворота. Голкипер пытается поймать мяч, но не успевает. После этого все футболисты бегут к гробу и обнимают его.

Очень странный матч стал формой почтения памяти молодого парня, застреленного полицией. По словам отца погибшего, 13 февраля его сын вышел из дома в магазин. Внезапно он увидел полицейскую машину, из которой по нему открыли огонь.

«Мой сын убежал, добрался до другой улицы и спрятался. Когда он решил, что полиция уехала, он встал. И в этот момент полицейский выстрелил ему в затылок», — сообщил мужчина.

Сами полицейские утверждают, что приехали на вызов из-за сообщения о вооруженных людях. На месте они наткнулись на молодого человека, который начал от них сбегать, едва увидев. Когда правоохранители его нагнали, парень открыл огонь. В результате его ликвидировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболисты и болельщики устроили ожесточенную драку на поле в Астрахани.