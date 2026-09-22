США расширяет военное присутствие в Гренландии

США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова, которое позволит Вашингтону расширить военное присутствие в регионе. Документ подписали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Я просто хочу поблагодарить премьер-министров Гренландии и Дании. И у нас будут прекрасные отношения, отношения, основанные на безопасности. И мы с нетерпением этого ждем. Мы будем очень усердно работать и действовать в тесном сотрудничестве друг с другом», — заявил Трамп после подписания.

Американский лидер также добавил, что договоренность готовилась долгое время. По его словам, практически каждый президент США говорил о ней, однако сделку удалось завершить только сейчас.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США заключили соглашение с Данией, в рамках которого королевство передает Вашингтону полный контроль над вопросами безопасности в Гренландии.

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