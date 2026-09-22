Дональд Трамп заявил о готовности к новой встрече с Владимиром Путиным

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 63 0

Американский лидер считает, что президент России заинтересован в завершении конфликта на Украине.

Трамп допустил новую встречу с Путиным

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент США Дональд Трамп 22 сентября во время переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским допустил проведение новой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп напомнил, что ранее уже встречался с российским коллегой на Аляске. По словам американского президента, стороны могут вновь провести личные переговоры.

«Я знаю, что мы встретимся, и мы уже встречались на Аляске — можем провести еще одну встречу. Путин бы хотел, чтобы это закончилось», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также усомнился, что возможная встреча с Путиным состоится в Майами. В декабре там должен пройти саммит лидеров государств G20.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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