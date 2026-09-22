Пять лет без проверок и заставленные выходы: что известно о пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Пожар в торговом центре в Башкортостане: четыре человека погибли

Торговый центр вспыхнул в самый разгар дня — когда внутри было много людей. Кому-то пришлось прыгать из окон. Другим на помощь пришли те, кто просто оказался рядом. Уже известно, что пожарную безопасность в здании не проверяли пять лет. Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Ангелины Васениной — она работает на месте.

Это первые кадры пожара. Видно, как быстро пламя распространяется от помещения к помещению. Считанные минуты — и все охвачено огнем.

«Торговый центр выгорел почти полностью. Пожар, вспыхнув на втором этаже, скоро охватил все здание. Есть погибшие, несколько человек госпитализировали с ожогами. И все было бы куда хуже, если бы не своевременная помощь обычных прохожих», — сообщила корреспондент Ангелина Васенина.

Кадры, на которые жутко смотреть. Запертые огнем в небольшом помещении, посетители и сотрудники торгового центра могут спастись только выпрыгивая из окон. Вот неравнодушные люди спешат помочь, растягивая внизу одеяло. На место еще не подоспели пожарные, а проезжающая мимо «Газель» останавливается на зов о помощи.

«Помогите, пожалуйста, прошу, помогите!» — кричат люди.

Водитель и его напарник достают стремянку, ставят на крышу машины. И спасают из огня двух женщин, помогают им спуститься из окна третьего этажа.

«Известия» разыскали этого водителя. Его зовут Даниил Исаев. Он развозит хлеб. Когда увидел пожар, долго не раздумывал, сразу повернул к торговому центру.

«В такую ситуацию я первый раз попал. На моем месте любой бы человек подошел и помог бы. Я сел в газельку, сдал задним ходом, подъехал ближе к стене. Залезли четверо на газель и протянули лестницу», — сказал водитель «Газели» Даниил Исаев.

Известно о четырех погибших. Это три сестры, которые приехали в торговый центр покупать подарок, и 51-летняя Елена Тимофеева.

«Я на работе был. Ну что мне сказали: сказали подъехать на опознание, вот и все», — сказал муж погибшей Сергей Тимофеев.

Очевидцы жалуются: пожарные слишком поздно подключились к спасению людей. По данным нашего источника, автоматическая пожарная сигнализация сработала, но сигнал тревоги на пульт пожарной охраны не поступил.

«Если б они вовремя приехали, может, такого и не было бы. Через полчаса только приехали», — сказал очевидец.

Предположительно, пожар произошел в помещении, где продавали бытовую химию. Там были легковоспламеняющиеся материалы.

«Происходило горение второго этажа с задымлением второго, третьего и четвертого этажей», — сказал заместитель начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Ильфат Халиков.

Проверку в торговом центре проводили. Последний раз достаточно давно — шесть лет назад. Тогда в МЧС серьезных нарушений не выявили. Теперь собственную проверку организует уже прокуратура.

«На месте работают следователи, криминалисты, сотрудники прокуратуры. Уже возбуждено уголовное дело — причинение смерти по неосторожности. Главное сейчас — выяснить причины возгорания. Понять, что мешало эвакуации людей», — сообщила Ангелина Васенина.

Первая прокурорская проверка показала сразу несколько нарушений: отделка здания не соответствовала нормам пожарной безопасности — использовали легковоспламеняющиеся материалы. Системы пожаротушения были неисправны. К директору торгового центра теперь немало вопросов. Нам удалось до него дозвониться, но он сказал: «До свидания» и бросил трубку.

И ведь все это уже знакомо: конструктивные нарушения, не работает сигнализация, противопожарная система, заставлены эвакуационные выходы — проблемы, которые каждый раз решают в ручном режиме.

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