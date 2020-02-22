США провели учения на случай российской ядерной атаки в Европе
По сценарию, американские военные реагируют на ситуацию, в которой Россия решает применить «ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».
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Пентагон заявил о проведении учений на случай российского ядерного удара по Европе. Об этом заявил представитель американского оборонного ведомства, сообщает РИА Новости.
«Мы провели небольшие учения», — рассказал в процессе телефонного брифинга высокопоставленный представитель Пентагона.
По его словам, «сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».
«В этом случае подключается министр обороны, а затем президент — и в конечном итоге принимается решение о том, как реагировать», — пояснил чиновник.
Представитель ведомства рассказал, что в ходе учений отрабатывались действия США, согласно которым Вашингтон «отвечает ядерным ударом против России». По его словам, благодаря этим учениям глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как США могли бы реагировать в похожей ситуации.
На учениях также присутствовали представители Конгресса США, чтобы, как выразился высокопоставленный представитель Пентагона, они тоже понимали, как «происходит общение во время ядерного кризиса».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. После запуска на странице командования глобальных ударов (AFGSC) ВВС США в Twitter появилась запись, в которой военные заверили, что США по-прежнему «надежны, готовы, смертельны».
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