США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Министерство обороны США провело новый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили в командовании глобальных ударов (AFGSC) ВВС США.

«Провели тестовый запуск Minuteman III без боевой части сегодня. Мы надежны, готовы, смертельны. Мы будем продолжать совершенствовать надежность Minuteman III, пока они не будут заменены», — сообщается на странице командования в Twitter.

Уточняется, что запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Головная часть ракеты пролетела почти семь тысяч километров и поразила цель в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

Ракеты Minuteman III были приняты на вооружение в США почти 50 лет назад. Ежегодно проводится до четырех их пусков. Сейчас в боевой готовности находятся примерно 400 ракет. На них установлено по одному ядерному заряду мощностью 300-350 килотонн.

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