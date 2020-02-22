«Прекрасный лебедь»: дочь Екатерины Климовой на балу очаровала поклонников
17-летняя Елизавета Хорошилова появилась на ежегодном школьном мероприятии в компании молодого человека.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram, @khrsh.lv
Российская актриса Екатерина Климова поделилась трогательным снимком 17-летней дочери Елизаветы Хорошиловой в Instagram. Девушка приняла участие в школьном балу вместе со своим возлюбленным.
Наследница знаменитости для торжественного вечера выбрала серебристое платье на бретельках с пышной юбкой. Спутник Елизаветы позировал перед объективом фотокамеры в классическом брючном костюме, белой сорочке и бабочке.
«Ломоносовский бал! Событие, которое объединяет педагогов, учеников и их родителей. Прекрасная традиция! Волшебный миг между прошлым и будущим. Остановись, мгновенье», — подписала пост актриса.
Очаровательная пара растрогала фанатов Климовой. Поклонники пришли в восторг от юной особы и написали комплименты в адрес дочери актрисы.
«Лиза — настоящая принцесса»;
«Лизонька! Прекрасный лебедь. Девочка замечательная»;
«Диснеевская картинка»;
«Очень красиво!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что юбка Екатерины Климовой поднялась во время фотосессии в стиле Мэрилин Монро.
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