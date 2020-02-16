«Интригующе»: Юбка Екатерины Климовой поднялась во время фотосессии в стиле Мэрилин Монро
Пикантные кадры с соблазнительной съемки актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Известная российская актриса Екатерина Климова в середине февраля устроила воздушную, «весеннюю» фотосессию. Кадры с проведенной съемки звезда российского кино опубликовала на своей странице в Instagram. Как видно на одном коротком видео, светская львица позировала в образе Мерилин Монро. Ее волосы развевались под струями воздуха, а юбка высоко поднималась, в результате чего артистке приходилось ее придерживать.
Грациозная и женственная Климова не могла оставить равнодушными никого из подписчиков. Фанаты были очарованы ее красотой и сексуальностью и не могли удержаться от комплиментов. Больше всего восхищения вызвали стройные ноги теледивы, которые казались ее длиннее из-за туфель на шпильке.
«Шикарная!»
«Интригующе!»
«Миссис сексуальность!»
«Весна — это хорошо, а ты украшение весны!» — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов.
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