«Интригующе»: Юбка Екатерины Климовой поднялась во время фотосессии в стиле Мэрилин Монро

Известная российская актриса Екатерина Климова в середине февраля устроила воздушную, «весеннюю» фотосессию. Кадры с проведенной съемки звезда российского кино опубликовала на своей странице в Instagram. Как видно на одном коротком видео, светская львица позировала в образе Мерилин Монро. Ее волосы развевались под струями воздуха, а юбка высоко поднималась, в результате чего артистке приходилось ее придерживать.

Грациозная и женственная Климова не могла оставить равнодушными никого из подписчиков. Фанаты были очарованы ее красотой и сексуальностью и не могли удержаться от комплиментов. Больше всего восхищения вызвали стройные ноги теледивы, которые казались ее длиннее из-за туфель на шпильке.

Instagram @klimovagram

«Шикарная!»

«Интригующе!»

«Миссис сексуальность!»

«Весна — это хорошо, а ты украшение весны!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов.