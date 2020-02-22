«Какой-то беспредел!» — президент Федерации биатлона Петербурга об обысках в отеле российских биатлонистов
У россиян изъяли телефоны и ноутбуки. Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalle Parkkinen; РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru
Итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах российских биатлонистов. Возможными причинами этого называют подозрение Александра Логинова в повторном нарушении антидопинговых правил и подлог аккредитации личного тренера спортсмена — Александра Касперовича.
Ситуацию прокомментировал Дмитрий Васильев — президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга. По его мнению, произошедшее явно носит провокационный характер.
«Я представляю себе, что это прямая провокация против Александра Логинова, поскольку на него давление длится значительное время и никак не удается его вывести из себя. И это последняя попытка. Спорт сейчас такой стал, не могут обыгрывать. Теперь же травля постоянная идет и маски-шоу с полицией. На самом деле, почему молчит руководитель IBU? Вся ситуация какой-то беспредел в отношении российского биатлона. Почему все молчат? Я считаю надо давать серьезный отпор!» — категорично высказался Васильев.
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга считает, что Александр Логинов, несмотря на обыски, все равно примет участие в предстоящем состязании.
«Александр обязательно будет участвовать в эстафете. Обратились в МИД, чтобы консульскую поддержку обеспечить спортсменам — Логинову и Касперовичу», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СБР сообщили об обысках в номерах российских биатлонистов.
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