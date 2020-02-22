Итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах российских биатлонистов. Возможными причинами этого называют подозрение Александра Логинова в повторном нарушении антидопинговых правил и подлог аккредитации личного тренера спортсмена — Александра Касперовича.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Васильев — президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга. По его мнению, произошедшее явно носит провокационный характер.

«Я представляю себе, что это прямая провокация против Александра Логинова, поскольку на него давление длится значительное время и никак не удается его вывести из себя. И это последняя попытка. Спорт сейчас такой стал, не могут обыгрывать. Теперь же травля постоянная идет и маски-шоу с полицией. На самом деле, почему молчит руководитель IBU? Вся ситуация какой-то беспредел в отношении российского биатлона. Почему все молчат? Я считаю надо давать серьезный отпор!» — категорично высказался Васильев.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга считает, что Александр Логинов, несмотря на обыски, все равно примет участие в предстоящем состязании.

«Александр обязательно будет участвовать в эстафете. Обратились в МИД, чтобы консульскую поддержку обеспечить спортсменам — Логинову и Касперовичу», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СБР сообщили об обысках в номерах российских биатлонистов.