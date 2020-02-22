В СБР сообщили об обысках в номерах российских биатлонистов

Первый вице-президент Союза биатлонистов России рассказал, что в гостиничных номерах российских биатлонистов проводятся обыски. В частности, речь идет о Гараничеве, Логинове и Касперовиче, пишет РИА Новости.

По словам Алексея Нуждова, спортсмены в настоящий момент находятся в Италии в отеле, куда и пришли правоохранители.

«В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно», — сказал первый вице-президент СБР.

Евгений Гараничев, Александр Логинов и их тренер Александр Касперович приехали на чемпионат мира по биатлону в Антхольц-Антерсельв, который проходит с 13 февраля.

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