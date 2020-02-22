Два человека погибли в результате хлопка в жилом доме в Азове

|
Нюра Незванова
95

Трагедия произошла в трехэтажном доме в Ростовской области.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @azov_overhear

Два человека стали жертвами хлопка в трехэтажном доме в Азове Ростовской области по адресу переулок Павлова д.84. По предварительным данным, еще один — получил ранения.

Из здания эвакуированы 49 человек. Врезультате ЧП оказались повреждены межкомнатные перекрытия в квартире №11.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Выясняются причины произошедшего.

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
64.30
0.56 69.42
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...