Два человека погибли в результате хлопка в жилом доме в Азове

Два человека стали жертвами хлопка в трехэтажном доме в Азове Ростовской области по адресу переулок Павлова д.84. По предварительным данным, еще один — получил ранения.

Из здания эвакуированы 49 человек. Врезультате ЧП оказались повреждены межкомнатные перекрытия в квартире №11.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Выясняются причины произошедшего.