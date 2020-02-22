Два человека погибли в результате хлопка в жилом доме в Азове
Трагедия произошла в трехэтажном доме в Ростовской области.
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Фото, видео: ВКонтакте @azov_overhear
Два человека стали жертвами хлопка в трехэтажном доме в Азове Ростовской области по адресу переулок Павлова д.84. По предварительным данным, еще один — получил ранения.
Из здания эвакуированы 49 человек. Врезультате ЧП оказались повреждены межкомнатные перекрытия в квартире №11.
На месте ЧП работают экстренные службы города. Выясняются причины произошедшего.
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