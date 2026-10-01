Путин: Технологии выводят на новый уровень угрозу всеобщего уничтожения

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 28 0

Бурное развитие повышает качество жизни, но боязнь утратить контроль вызывает тревогу.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Тема:
Валдай

Технологии выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения из-за конфликтов или утраты контроля над технологическими процессами. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2026 году форум проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября.

Президент подчеркнул: такое технологическое развитие не может не вызывать тревогу у людей.

«Изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основы мировоззрения. Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качество жизни. Но они же выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения, к сожалению, в результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами», — отметил Путин.

Одним из последствий такого скачка вперед становится внутриполитическая лихорадка во многих странах.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

С 28 сентября по 1 октября 2026 года состоится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

«Валдай» ведет свою историю с 2004 года — свое название клуб получил по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.

За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Традиционно с участниками ежегодных заседаний клуба встречается президент России Владимир Путин — эта практика существует с момента основания «Валдая».

Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Тогда Владимир Путин в своем выступлении и последующей дискуссии затронул формирование нового миропорядка, отношения России с США, Китаем и Индией, а также поделился мнением о конфликте на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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