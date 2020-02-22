Хотят до конца добить: президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга об обысках у российских спортсменов

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, что обыски российских биатлонистов в Италии это чьи-то «подлые методы». Он прокомментировал произошедшее и рассказал, чем может закончиться ситуация для россиян.

«В шесть часов утра итальянская полиция ворвалась в комнату к Гараничеву и Логинову. Произвели обыск, изъяли гаджеты. IBU в полицию обратились. Полиция отрабатывала необходимые процедуры. Сейчас информация ограничена. Логинов сказал, что побежит эстафетную гонку, на него ничто не повлияет. Но я думаю, что это не может не отразиться на конечном результате», — поделился мнением Васильев.

Он рассказал, что Союз биатлонистов России подал обращение в российский МИД и Международную Федерацию биатлона. По его словам, «консульский отдел будет защищать Александра Логинова и Касперовича».

«Вне всякого сомнения это провокация. Чтобы до конца добить Логинова. Обыграть его здесь не всем получается. Вот такими подлыми методами, а по-другому назвать невозможно, в канун старта проверка. Подобная уже была в 2018 году на Чемпионате мира в Австрии. Но также ничего не было найдено, не определено. Полиция задавала вопросы, и нервировала спортсменов, и они выступили не лучшим образом. Саша держится уверенно, стойко», — сообщил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый вице-президент СБР рассказал об обысках в номерах биатлонистов в Италии.