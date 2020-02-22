ТОП-5 женских имен, чьи обладательницы наделены экстрасенсорными способностями

Многие астрологи утверждают: имя человека имеет значительное влияние на его судьбу. Именно поэтому медиумы зачастую отговаривают клиентов от смены паспортных данных, однако случается и наоборот.

Как бы то ни было, каждое имя несет свой тайный посыл, пишет сайт Lisa.ru. Некоторые — «слабые» и тянут на дно своего владельца, другие же — помогают раскрыть в человеке настоящие сверхспособности.

Так, например, обладательницы имени Лилия не такие хрупкие особы, как многим может показаться. Эти девушки готовы одаривать теплотой и заботой окружающих, а также обладают «разрушительной силой». Если кто-то им не угодил — одним словом способны приструнить негодяя.

Дианы, в свою очередь, нередко обладают даром исцеления и даже способны заглядывать в будущее. Обладательницы этого имени отмечают: их буквально тянет постигать основы белой магии. Но бояться не стоит: Дианы не способны причинить вреда окружающим. При всей спокойности и рассудительности, их внутренняя сила почти не имеет границ.

Девушек с именем Дарья можно назвать настоящими ведьмами. Они за секунды понимают сущность стоящего перед ними человека. И будьте уверены: тот, кто хоть раз обидел Дарью, от наказания не уйдет. Вещие сны для обладательниц этих имен — дело привычное.

Милены — девушки скромные и хрупкие. Однако их внутренняя сила способна изменить сложившиеся устои. Обладательницы этого имени на интуитивном уровне чувствуют то, что другие никогда не заметят. Попытка обмануть Милену обернется лжецу суровым наказанием.

Девушки по имени Софья — загадочные особы, любящие детей и животных. Они без слов понимают проблемы и беды других и способны предсказывать надвигающиеся трагедии. Софьи всегда придут на помощь как близким, так и посторонним людям, используя внутреннюю силу только во благо.

Ранее 5-tv.ru рассказал о ТОП-3 женских имен, к которым мужчины тянутся на подсознательном уровне.