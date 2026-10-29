Холодная война: Пентагон не исключает кибератаку на морозильники на базах США

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Массовые отказы оборудования в августе рассматриваются как вероятный взлом.

Пентагон не исключает кибератаку на морозильники

Фото: legion-media/Newscom

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Пентагон не исключает кибератаку на морозильники на базах США

Пентагон рассматривает массовые отказы морозильного оборудования на базах Вооруженных сил США, произошедшие в августе, как вероятную кибератаку. Об этом проинформировало агентство Reuters.

По сведениям издания, неполадки затронули как минимум шесть магазинов, расположенных на территории военных баз. В одном случае за ночь температура в морозильных установках поднялась, и продукты пришли в негодность. На базе Форт-Уачука в Аризоне оборудование переключилось в режим размораживания.

Пентагон ответил, что подразделение киберкомандования — кибервойск вооруженных сил — «работает в тесной координации с межведомственными и правоохранительными партнерами».

Американские военные следователи поддерживают контакт с французскими коллегами, которые ведут дело о схожей атаке на коммерческие морозильники. В начале октября сбои затронули свыше 350 торговых точек во Франции, где настройки температуры оборудования тоже были изменены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что итальянское издание Il Foglio проинформировало о взломе информационной инфраструктуры палаты депутатов парламента Италии. В результате инцидента оказался скомпрометирован почтовый ящик премьер-министра Джорджи Мелони.

По данным газеты, злоумышленники получили доступ к внутренней сети нижней палаты. Атака затронула адрес электронной почты, закрепленный за Мелони как за депутатом. Предварительно уточняется, что для переписки глава правительства этот ящик не использовала. Издание Giornale дополняет, что хакерское нападение затронуло три электронных ящика. Помимо адреса Мелони, взлому подверглись аккаунты депутата от «Братьев Италии» Андреа Дельмастро и представителя «Лиги» Паоло Форментини.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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