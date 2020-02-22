Автомобиль врезался в остановку под Москвой, есть пострадавшие

Автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в городе Долгопрудный под Москвой, пишет Интерфакс, ссылаясь на МВД по региону.

В результате ДТП пострадали двое взрослых и ребенок.

По предварительной информации, перед наездом на остановку автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего потерял управление и въехал на остановку.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы города.