Автомобиль врезался в остановку под Москвой, есть пострадавшие

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Нюра Незванова
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Авария произошла в городе Долгопрудный.

Фото: ВКонтакте @ohdolg

Автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в городе Долгопрудный под Москвой, пишет Интерфакс, ссылаясь на МВД по региону.

В результате ДТП пострадали двое взрослых и ребенок.

По предварительной информации, перед наездом на остановку автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего потерял управление и въехал на остановку.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы города.

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