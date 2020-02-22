Автомобиль врезался в остановку под Москвой, есть пострадавшие
Авария произошла в городе Долгопрудный.
Фото: ВКонтакте @ohdolg
Автомобиль протаранил остановку общественного транспорта в городе Долгопрудный под Москвой, пишет Интерфакс, ссылаясь на МВД по региону.
В результате ДТП пострадали двое взрослых и ребенок.
По предварительной информации, перед наездом на остановку автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего потерял управление и въехал на остановку.
Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы города.
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