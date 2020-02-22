Ирина Шейк исполнила «горячий» тверк на дне рождения редактора British Vogue
Танец российской супермодели восхитил не только гостей вечера, но и ее подписчиков в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Instagram @irinashayk
Российская супермодель Ирина Шейк снова покорила сеть. В Instagram-сторис светская львица опубликовала кадры с вечеринки по случаю дня рождения главного редактора British Vogue Эдуарда Эннинфула. Поздравить именинника с 48-летием собрались многие представители шоу-бизнеса. Гости вечера шутили, смеялись и, конечно, много танцевали.
Особо отличилась на вечере Ирина Шейк. Перед своими знакомыми и коллегами теледива исполнила «горячий» тверк. Под восторженные возгласы гостей вечеринки модель крайне сексуально двигалась под музыку, чем моментально покорила публику. Фанаты тоже в стороне не остались. Увидев сторис светской львицы, они были обескуражены и с удовольствием наблюдали за ее соблазнительным танцем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк прогулялась по подиуму в Милане в образе Марии-Антуанетты.
Нашли ошибку?