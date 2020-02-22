Ирина Шейк исполнила «горячий» тверк на дне рождения редактора British Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк снова покорила сеть. В Instagram-сторис светская львица опубликовала кадры с вечеринки по случаю дня рождения главного редактора British Vogue Эдуарда Эннинфула. Поздравить именинника с 48-летием собрались многие представители шоу-бизнеса. Гости вечера шутили, смеялись и, конечно, много танцевали.

Instagram @irinashayk

Особо отличилась на вечере Ирина Шейк. Перед своими знакомыми и коллегами теледива исполнила «горячий» тверк. Под восторженные возгласы гостей вечеринки модель крайне сексуально двигалась под музыку, чем моментально покорила публику. Фанаты тоже в стороне не остались. Увидев сторис светской львицы, они были обескуражены и с удовольствием наблюдали за ее соблазнительным танцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк прогулялась по подиуму в Милане в образе Марии-Антуанетты.