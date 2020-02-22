Ирина Шейк исполнила «горячий» тверк на дне рождения редактора British Vogue

|
Карина Бернтгольц
134

Танец российской супермодели восхитил не только гостей вечера, но и ее подписчиков в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снова покорила сеть. В Instagram-сторис светская львица опубликовала кадры с вечеринки по случаю дня рождения главного редактора British Vogue Эдуарда Эннинфула. Поздравить именинника с 48-летием собрались многие представители шоу-бизнеса. Гости вечера шутили, смеялись и, конечно, много танцевали.

Instagram @irinashayk

Особо отличилась на вечере Ирина Шейк. Перед своими знакомыми и коллегами теледива исполнила «горячий» тверк. Под восторженные возгласы гостей вечеринки модель крайне сексуально двигалась под музыку, чем моментально покорила публику. Фанаты тоже в стороне не остались. Увидев сторис светской львицы, они были обескуражены и с удовольствием наблюдали за ее соблазнительным танцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк прогулялась по подиуму в Милане в образе Марии-Антуанетты.

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
64.30
0.56 69.42
0.65
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых быстро разводятся после свадьбы

Новости Lentainform

Загрузка...