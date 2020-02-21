Ирина Шейк прогулялась по подиуму в Милане в образе Марии-Антуанетты
Модель показала публике роскошный наряд от креативного директора модного дома Moschino Джереми Скотта.
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Фото, видео: Instagram @irinashayk
Российская модель Ирина Шейк предстала в образе французской королевы Марии-Антуанетты на итальянской неделе моды в Милане. Как сообщает Cosmopolitan, 34-летняя красотка уверенно продефилировала по подиуму в компании коллег, среди которых были замечены Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер, Стелла Максвелл.
Автором дерзкого и одновременно романтичного образа модели стал Джереми Скотт — американский дизайнер и креативный директор модного дома Moschino. Он сконструировал оригинальные костюмы, отсылающие к временам знаменитой французской королевы. Наряд Ирины он сделал ультраэкстравагантным, соединив грубый современный свитшот с пышной короткой юбкой на обруче. Дополняли изысканный вид девушки стильные ботфорты и аксессуары — массивные бусы и разные серьги, одна в форме буквы «М», другая в виде знака пацифики. Финальную точку в образе поставили дерзкие байкерские перчатки.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк станцевала «горячий» тверк в мини-платье на шумной вечеринке.
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