Боксер Лебедев рассмотрел различия между Фьюри и Уайлдером в преддверии схватки
Чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал, за кого будет болеть в реванше между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Farina; Instagram @denislebedev_official; 5-tv.ru
Чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал о предпочтениях в реванше между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, который состоится через считанные часы 23 феврале в Лас-Вегасе, а также о сильных и слабых сторонах противников.
«Я буду болеть за Тайсона Фьюри. Я всегда болею за тех, кто слабее. Проблема Фьюри в том, что его каждый раз из кабака вытаскивают и он начинает готовиться. В этом он уступает Уайлдеру. А Деонтей — дисциплинированный спортсмен, ведет подготовку равномерно. Он знает, зачем он это делает, у него сильная мотивация», — считает Лебедев.
Тем не менее в декабре 2018 года Уайлдер и Фьюри не сумели разыграть чемпионство. Их поединок закончился вничью. Тогда британец лидировал по очкам, однако был дважды отправлен соперником в нокдаун. Результат боя помог сохранить американцу пояс WBC, однако этот случай стал первым в его карьере, когда он не смог одержать победу.
Ранее 5-tv.ru сообщал о гонорарах Уайлдера и Фьюри за матч-реванш.
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