Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш

Названы гонорары Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за матч-реванш, который состоится в Лас-Вегасе 22 февраля (в Москве будет ранее утро 23 февраля). Как сообщает ESPN, ссылаясь на Атлетическую комиссию штата Невада, оба спортсмена получат не менее 30 миллионов долларов, что близко к двум миллиардам рублей. При этом официальный гонорар каждого составляет пять миллионов, плюс по 25 миллионов должны выплатить организаторы поединка. Причем в эти суммы не входят выплаты процентов от платных трансляций.

Бой будет транслировать телеканал РЕН ТВ утром 23 февраля.

Ранее 5-tv.ru что во время процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри был арестован известный американский боксер, экс-чемпион мира по четырем версиям Эдриан Бронер, который пытался попасть в зал.