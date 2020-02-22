Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш
Боксерский поединок за звание чемпиона WBC в тяжелом весе состоится в Лас-Вегасе 22 февраля, когда в Москве будет уже ранее утро следующего дня.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Farina
Названы гонорары Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за матч-реванш, который состоится в Лас-Вегасе 22 февраля (в Москве будет ранее утро 23 февраля). Как сообщает ESPN, ссылаясь на Атлетическую комиссию штата Невада, оба спортсмена получат не менее 30 миллионов долларов, что близко к двум миллиардам рублей. При этом официальный гонорар каждого составляет пять миллионов, плюс по 25 миллионов должны выплатить организаторы поединка. Причем в эти суммы не входят выплаты процентов от платных трансляций.
Бой будет транслировать телеканал РЕН ТВ утром 23 февраля.
Ранее 5-tv.ru что во время процедуры взвешивания Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри был арестован известный американский боксер, экс-чемпион мира по четырем версиям Эдриан Бронер, который пытался попасть в зал.
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