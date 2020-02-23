Путин попросил ФСБ наращивать борьбу с терроризмом
По словам президента РФ, работа в этом направлении должна проводиться при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.
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Там же в сочинских соглашениях зафиксирован еще один пункт — борьба против террористов должна быть продолжена, до победного конца. И Владимир Путин неоднократно подчеркивал — это одна из основных причин нашего прихода в Сирию в 2015-м.
Пять лет назад там росли и крепли исламисты из ИГ*. Нам удалось уничтожить эту гидру. То, что осталось, это так — ошметки. Но и они несут угрозу. Поэтому нельзя ослаблять бдительность спецслужб. На коллегии ФСБ в четверг президент отметил что если в 2018-м в стране произошло девять преступлений террористической направленности, то в 19-м — всего четыре. Это говорит о том, что все более эффективно ведется работа по упреждению готовящихся терактов. Если в том же 18-м предотвратили 36 подобных преступлений, то в 19-м уже 57.
«Положительные сдвиги наметились по многим направлениям, в том числе по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек террористов, в пресечении каналов финансирования террористических групп и поставок им оружия. Особо отмечу развитие сотрудничества с зарубежными коллегами. Так, благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге задержаны два сторонника ИГ, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», — заявил Путин.
Но, разумеется, перед ФСБ стоят задачи не только борьбы с терроризмом. Службе предстоит усилить работу по самым разным направлениям, начиная с контрразведки. Потому как все активнее пытаются к нам проникнуть и вытащить все секреты.
В первую очередь, мы говорим о новейших системах вооружения и технологиях. Причем не только военных, но и промышленных. Это ведь то, к чему мы шли все последние годы — самостоятельность и независимость. Наши открытия дают преимущества, а значит являются гарантиями безопасности. Их надо тщательно оберегать.
* — организация запрещена на территории РФ.
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