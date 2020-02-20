Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ поблагодарил Федеральное бюро расследований США за сотрудничество в борьбе с терроризмом и, в частности, за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Он заверил, что Москва также будет помогать Вашингтону в борьбе с деятельностью террористов.

«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники. <…> Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер добавил, что число преступлений террористической направленности заметно сокращается.

«Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться — с девяти в 2018 году до четырех в 2019. При этом предотвращено 57 таких преступлений (в 2018 году — 36), в том числе 34 теракта», — отметил президент.

Он подчеркнул, что 2019 год был для ФСБ напряженным и непростым, служба сумела оперативно нейтрализовать серьезные вызовы и риски для нацбезопасности. Глава РФ признал, что доволен работой ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил эффективность сотрудничества РФ и САР в борьбе с терроризмом.

* — запрещена в РФ.