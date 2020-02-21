Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил, что иммунотерапия является самым эффективным методом борьбы с раком, сообщает РИА Новости.

«Самое эффективное сегодня в онкологии — это иммунная онкология, которая реализуется, с одной стороны, при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток», — сказал Йоханнес Брунс.

По словам исследователя, новый способ лечения онкологических заболеваний существует с 2019 года. Его эффективность выражается не только в выздоровлении пациентов. Определенные виды лимфом отныне частично излечимы. При этом, Йоханнес Брунс подчеркнул, что речь идет только о тех пациентах, кто ранее был обречен или нуждался в длительной терапии.

«Рак — это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например, рака крови, где теперь применяются и Т-клетки», — добавил Йоханнес Брунс.

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