Пять человек пострадали при спуске с горы под Красноярском

Пять человек пострадали при спуске горы под Красноярском.

Известно, что инцидент произошел с семью туристами на Манской петле в районе поселка Манский.

К месту происшествия выехали сотрудники МЧС России, в также медики. Всего десять человек и шесть единиц техники.

В результате неудачного спуска молодой человек получил перелом ноги, девушка — перелом бедра, еще одна туристка — перелом грудной клетки.

Каждые выходные группы туристов поднимаются на гору, чтобы посмотреть на живописное природное место в окрестностях Красноярска на реке Мана. Подняться туда просто, а вот со спуском возникают сложности. Получение травм считается там стандартной ситуацией.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попавшая под лавину в Мурманске туристка погибла.