Салют в честь Дня защитника Отечества в Петербурге — прямая трансляция

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Игорь Рязов
Прямое включение 254

Три тысячи фейерверков озаряют вечернее небо над Северной столицей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

Трансляция завершена.

Прямая трансляция праздничного салюта в Санкт-Петербурге 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Артиллерийские расчеты дали первый залп ровно в 21:00 у стен Петропавловской крепости.

Всего будет произведено 30 артиллерийских залпов, в ходе которых в небо отправятся три тысячи фейерверочных изделий. Для жителей и гостей Петербурга приготовили 50 видов фейерверков: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и другие.

По традиции каждый залп посвящен героям Великой Отечественной войны, обороны Ленинграда, военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин возложил в День защитника Отечества венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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